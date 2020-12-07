Київське Динамо проведе вирішальний матч Ліги чемпіонів проти угорського Ференцвароша. Поєдинок 6-го туру Ліги чемпіонів відбудеться 8-го грудня і в ньому Динамо та Ференцварош посперечаються за місце у Лізі Європи.

Динамо – Ференцварош

Що: груповий етап Ліги чемпіонів;

Де: Київ, НСК "Олімпійський";

Коли: 8 грудня, о 22:00;

Де дивитися: телеканал "Футбол 1".

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Попередня зустріч

Шляхи Динамо та Ференцвароша перетиналися тільки двічі, пише 24 канал. Фінал Кубка кубків-1974/75 – перша зустріч суперників на європейській арені до цього сезону. На "Санкт-Якоб Парк" в Базелі команда Валерія Лобановського забила угорцям три м'ячі.

У першому таймі дубль оформив Володимир Онищенко, а після перерви остаточний рахунок встановив Олег Блохін.

Другий офіційний матч між клубами відбувся восени 2020-го. Динамо після першого тайму перемагало 2:0, але втратило перемогу на останніх хвилинах. Гра у Будапешті завершилася з рахунком 2:2.

Ференцварош – Динамо відеоогляд

Турнірне становище

Динамо та Ференцварош втратили шанси зіграти у плей-офф Ліги чемпіонів. Обидва клуби програли всі матчі Барселоні та Ювентусу. Після 5 турів клуби мають по одному очку, яке здобули в очній грі.

Наразі перед колективами стоїть завдання вийти у плей-офф Ліги Європи. У Динамо максимально просте завдання. Киянам слід не програти або ж зіграти в нічию, при якій "фраді" заб'ють не більше, аніж два голи.

Нічия 3:3 та з більшим рахунком подарує путівку у Лігу Європи угорській команді екстренера Динамо Серія Реброва.

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Кадрова ситуація

У лазареті Динамо продовжують перебувати Микита Бурда, Олександр Тимчик, Назарій Русин і Володимир Костевич, до яких нещодавно приєднався Віталій Буяльський.

Водночас до складу повернулися гравці, які раніше мали позитивні результати тестів на COVID-19.

Сергій Ребров у Києві зможе розраховувати на найсильніший склад. Ференцварош майже не має кадрових втрат: під питанням участь у матчі лише захисника Елдара Цивича, у якого була травма.

Прогноз

Динамо – фаворит гри. Перемогу українського клубу букмекери Marathonbet оцінюють коефіцієнтом 1,909. Якщо ж "фраді" шокують український клуб та вирвуть три очки – коефіцієнт 4,40. Нічия у матчі – 3,65.

Перший матч засвідчив, що Динамо та Ференцварош досить рівні команди, хоча клас Динамо таки трішки вищий. Різниця в тому, що Сергій Ребров уже декілька років працює з угорцями. Натомість Мірча Луческу тільки пів року біля керма "біло-синіх".

Відтак, є сенс розглянути ставку вольова перемога Динамо, яка оцінена коефіцієнтом 10,75. Також хороша ставка суха перемога Динамо – коефіцієнт 3,20.