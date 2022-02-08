Динамо Киев – Динамо Тбилиси: онлайн-трансляция товарищеского матча
8 февраля 2022 , 16:00Читати новину українською
Во вторник, 8 февраля, в турецкой Анталии состоится товарищеский матч, в котором сыграют киевское "Динамо" и тбилисское "Динамо". Онлайн-трансляция – на Спорт24.
Встреча пройдет на арене Mardan Stadium. Начало – в 16:00 по киевскому времени, сообщает 24 канал.
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Динамо Киев – Динамо Тбилиси: онлайн-трансляция
Результаты Динамо на сборах
- После этого в Турции Динамо планирует провести еще два контрольных матча. 10 февраля киевляне сыграют с двукратным чемпионом Боснии и Герцеговины – Широки Бриег.
- Ранее на турецком сборе "бело-синие" разгромили болгарский Лудогорец (4:1), обыграли сербский клуб Чукарички (3:2), сыграли вничью с болгарским Левски (1:1) и одолели черногорский Рудар (1:0).