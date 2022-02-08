Зустріч відбудеться на арені Mardan Stadium. Початок – о 16:00 за київським часом, повідомляє 24 канал.
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Результати Динамо на зборах
- Після цього в Туреччині Динамо планує провести ще два контрольні матчі. 10 лютого кияни зіграють із дворазовим чемпіоном Боснії та Герцеговини – Широкі Брієг.
- Раніше на турецькому зборі "біло-сині" розгромили болгарський Лудогорець (4:1), обіграли сербський клуб Чукарички (3:2), зіграли внічию з болгарським Левські (1:1) та здолали чорногорський Рудар (1:0).