Девять футболистов киевской команды после получения результатов тестов на коронавирус попали на карантин и были изолированы в отеле в Турции.

К слову Сказал, чтобы я сюда больше не возвращался, – Супряга о разговоре с Луческу перед трансфером

7 февраля динамовцы должны прибыть в Ла-Корунью автобусом из Мадрида, куда команда из Анталии добиралась транзитом через Стамбул.

Обратите внимание! Матч против Депортиво состоится в среду, 9 февраля.

Как Динамо завершило групповой раунд