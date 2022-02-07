Девять футболистов киевской команды после получения результатов тестов на коронавирус попали на карантин и были изолированы в отеле в Турции.
К слову Сказал, чтобы я сюда больше не возвращался, – Супряга о разговоре с Луческу перед трансфером
7 февраля динамовцы должны прибыть в Ла-Корунью автобусом из Мадрида, куда команда из Анталии добиралась транзитом через Стамбул.
Как Динамо завершило групповой раунд
- Динамовцы попали в одну из самых сложных групп этапа. Команда Костюка сыграла против Бенфики, Барселоны и Баварии. Мало людей верили в проход дальше, но киевляне разрушили все прогнозы. Динамо завершило раунд на втором месте в группе, уступив лишь португальской Бенфике. Отставание от "орлов" составило лишь два очка.
- Киевский клуб за шесть туров заработал 13 пунктов (четыре победы, одна ничья и одно поражение). Разница голов составила 14: 3.