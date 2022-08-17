Динамо – Бенфіка 0:2
Голи: Жилберту, 15, Рамуш, 37
Кияни підходили до битви з Бенфікою з двояким настроєм, пише 24 канал. З одного боку підопічні Мірчі Луческу пройшли вже двох суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів. Динамо зуміло залишити за бортом турніру Фенербахче та Штурм.
Як це було Текстова онлайн-трансляція матчу Динамо – Бенфіка
Однак Бенфіка – то зовсім інший рівень. Команда Роджера Шмідта відчутно переважає суперника у класі, а відсутність по-справжньому домашнього матчу грало проти Динамо. До того ж кияни не могли розраховувати на досвідчених центрхавів Сидорчука та Гармаша.
Клас перемагає бажання
Як раз досвіду Динамо не вистачало у першому матчі, який завершився у Лодзі. Підопічні Мірчі Луческу не могли серйозно навантажити оборону Бенфіки. А от гості зуміли вижати максимум із небагатьох своїх гострих моментів.
Відео голу Жилберту:
Вже на 15 хвилині лісабонці легко відкрили рахунок. Після перепасовки перед карним майданчиком Жилберту знайшов момент для дальнього пострілу. Оборонці Динамо не встигли його накрити і м'яч влетів у ближню "дев'ятку".
Стає вкрай важко
Перед перервою "орли" змогли подвоїти рахунок. Головний бомбардир Бенфіки Гонсалу Рамуш без перешкод прийняв м'яч у карному майданчику Динамо і точно пробив повз Георгія Бущана.
Відео голу Рамуша:
У другому таймі команда Луческу спробувала відіграти хоча б один м'яч, а тренер вдався до тотальних кадрових перестановок. На жаль, зиску від цього було мінімум, Бенфіка не підпускала "господарів" до своїх воріт.
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Вийшов на поле і Роман Яремчук, який є вихованцем Динамо. Роджер Шмідт дав українцю приблизно півгодини ігрового часу, однак форвард особливо нічим не запам'ятався.
Що далі
Динамо програє з рахунком 0:2 і тепер залишається з мінімумом шансів на прохід далі. Матч-відповідь пройде у Лісабоні 23 серпня. Там команді Мірчі Луческу треба перемагати у два чи більше голів.