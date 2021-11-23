Поражение за которое не стыдно: Бавария обыграла Динамо в Лиге чемпионов – видео голов

Во вторник, 23 ноября, Динамо принимало Баварию в заснеженном Киеве в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Сенсации в матче не произошло и мюнхенцы одержали победу.

Динамо – Бавария 1:2

Голы: Гармаш, 70 – Левандовский, 14, Коман, 42

К слову Жарко не только на поле: фаны устроили стычки во время матча ЛЧ между Динамо и Баварией

Уже на старте матча произошел курьезный случай. Обнаженный болельщик вырвался на арену стадиона, пробежав все поле. Арбитру пришлось временно останавливать матч, а футболистам Динамо идти успокаивать фанатов.

После возобновления игры киевляне провели хорошую атаку: Миколенко полетел по флангу и выпилил подачу – Шкурин в падении не дотянулся. Эрнандес вынес за лицевую – и это спасение, потому что за спиной Буяльский мог отправить мяч в пустой угол.

На 14-й минуте Бавария довольно ожидаемо открыла счет во встрече. Забарный отразил дальний удар, мяч отскочил к Левандовскому, который ударом через себя отправил мяч в нижний правый угол метров с 10. Претендент на гол тура в Лиге чемпионов.

Динамо могло сравнять через 15 минут, но произошел курьез – Буяльский из центра вывел пяткой Цыганкова на ударную позицию, Горецка в подкате выбил мяч в направлении Нойера, тот махнул ногой мимо мяча, который медленно ударился в левую штангу.

Впрочем, мюнхенцы еще в первом тайме удвоили свое преимущество. Толиссо накинул в центр, Мюллер пропустил и Коман направо метров с 10 пробил в левую девятку – мяч попал в перекладину, затем в штангу и влетел в ворота.

Сразу после перерыва киевляне едва не шокировали Баварию. Шапаренко вышел на ударную позицию после стенки с Буяльским, пробил – Нойер отбил, а Николай вместо удара в ближний отдал пас вправо и опытный вратарь снова спас Баварию. Вопрос, почему не удар?

На 70-й минуте произошло то, что украинские болельщики ждали 5 матчей. Динамо забило дебютный гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Миколенко перевел в центр на Цыганкова, тот отдал в штрафную на Гармаша, который справа метров с 10 переиграл Нойера.

После забитого гола киевляне почувствовали крылья за плечами и начали создавать моменты возле ворот Баварии. Сначала Сидорчук мог забить в своем стиле с линии штрафной после навеса с углового – Нойер отбил и никто из динамовцев не сумел закрыть прострел Буяльского вдоль ворот. А впоследствии Караваев прострелил вправо, Буяльский сбросил Цыганкову, который метров с 15 не попал в ближний угол.

В конце матча Горетцка безумно рисковал, но чисто в подкате выбил мяч из-под ног Цыганкова и зачехлил выход украинца лицом к лицу с Нойером. Тем не менее, на 90-й минуте в Цыганкова вышел удар – Виктор метров с 25-ти зарядил в ближнюю стойку.

В итоге, Динамо проиграло четвертый матч в нынешнем сезоне Лиги чемпионов и фактически упустило шансы на 3 место в группе E. У Барселоны два матча в запасе, и в случае хотя бы ничьей с Бенфикой она гарантирует себе 3 строчку.

Видеообзор матча Динамо – Бавария