УЕФА огласил список судейских назначений на матчи Лиги чемпионов. Поединок между "Динамо" и "Барселоной" будет обслуживать словенец Матей Юг.

На бровках ему помогут его соотечественники: Матей Жунич и Роберт Вукан, пишет 24 канал.

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Единственная "белая ворона" среди словенских судей – немец Саша Штегеманн, который будет отвечать за VAR. Его ассистентом будет Юре Прапротник, а четвертым арбитром – Нейц Кайтазович: оба из Словении.

Юг уже обслуживал матч "Динамо"

40-летний Юг уже однажды работал на матче киевлян – в 2018-м он судил домашний поединок Лиги Европы против греческого АЕК (0:0, киевляне прошли дальше благодаря выездному голу).