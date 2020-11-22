Динамо – Барселона: УЕФА назначил бригаду арбитров на матч Лиги чемпионов
УЕФА огласил список судейских назначений на матчи Лиги чемпионов. Поединок между "Динамо" и "Барселоной" будет обслуживать словенец Матей Юг.
На бровках ему помогут его соотечественники: Матей Жунич и Роберт Вукан, пишет 24 канал.
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Единственная "белая ворона" среди словенских судей – немец Саша Штегеманн, который будет отвечать за VAR. Его ассистентом будет Юре Прапротник, а четвертым арбитром – Нейц Кайтазович: оба из Словении.
Юг уже обслуживал матч "Динамо"
40-летний Юг уже однажды работал на матче киевлян – в 2018-м он судил домашний поединок Лиги Европы против греческого АЕК (0:0, киевляне прошли дальше благодаря выездному голу).
- Матч "Динамо" – "Барселона" пройдет 24 ноября в Киеве. Поединок стартует в 22:00 и пройдет на пустом НСК "Олимпийский".
- После трех туров каталонцы набрали 9 очков и возглавляют квартет, а "Динамо" с одним пунктом идет третьим, опережая "Ференцварош" только благодаря лучшей разнице голов.
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