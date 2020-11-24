У вівторок, 24 листопада, київське "Динамо" зіграє проти "Барселони" матч Ліги чемпіонів. Про все найважливіше, що варто знати про цю гру – у матеріалі Спорт24.

Динамо – Барселона: головне

Що: матч групового етапу Ліги чемпіонів

Де: Київ, НСК "Олімпійський"

Коли: вівторок, 24 листопада, 22:00

Трансляція: канал "Футбол 1", Oll.tv, Megogo

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Перед матчем

На "Динамо" очікує важке випробування – домашня гра проти лідера групи. Іспанська "Барселона" хоч і перебуває всередині турнірної таблиці внутрішнього чемпіонату, на євроарені показує високий рівень.

Хоча перший матч між цими командами залишив неоднозначне рішення. "Барселона" перемогла 2:1. А за грою "Динамо" претендувало і на нічию.

Але тут варто відмітити впевнену гру у воротах юного дебютанта Руслана Нещерета, який здійснив з десяток сейвів. Без його гри, рахунок у матчі міг бути просто розгромний.

Відсутність Мессі та інших лідерів

Ключовим фактором в цій грі може стати відсутність ряду лідерів команди. Через ушкодження матч пропустять Жерар Піке, Серхіо Бускетс, Серхі Роберто та Ансу Фаті.

Не полетіли до Києва і Ліонель Мессі та Френкі Де Йонг. Їх відсутність головний тренер "Динамо" Рональд Куман пояснив бажанням дати відпочити гравцям.

Тож можна очікувати, що Куману доведеться вдатися до ротації. А це шанс на позитивний результат для "Динамо". Адже проблеми будуть в центрі захисту (вони були і в першому матчі між командами).

Проблеми "Динамо"

Але й в "Динамо" теж є ключові втрати. Сергій Сидорчук та Віктор Циганков лише в понеділок розпочали бігову роботу, отримавши негативний тест на коронавірус. Тож у вівторок вони навряд чи зіграють.

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Ключовий матч для "Динамо"

Киянам треба набирати очки. Навряд чи "Динамо" матиме шанси поборотися за друге місце в групі з "Ювентусом" (зважаючи на виїзд до Турина). Але третє місце треба утримати. І не варто це відкладати аж до очної зустрічі з "Ференцварошем". Краще до цього матчу підійти, маючи більше очок в запасі. І гра проти ослабленої "Барселони" вдома підходить для цього чи не найкраще.

Прогноз букмекерів

Відсутність лідерів Мессі не робить "Динамо" фаворитом цієї зустрічі. Букмекери й надалі схиляються до того, що іспанська команда здобуде перемогу. У Marathonbet коефіцієнт на перемогу "блаугранас" – 1,69. На перемогу "Динамо" – аж 5,00. Нічия у матчі – 4,30.

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Щодо кількості голів, то їх теж очікують чималу. ТБ 2,5 в матчі оцінений коефіцієнтом 1,70. А на гол "Барселони" в цьому матчі приймають ставки з коефіцієнтом 1,121. Для прикладу, гол "Динамо" оцінений в 1,47. А на те, що кияни не заб'ють – 2,68.

За відсутності Мессі, головне завдання забити гол експерти покладають на Грізманна та Дембеле – по 2,30 на гол кожного з них.

Серед гравців "Динамо" найкращий шанс забити – у Супряги – 3,70.