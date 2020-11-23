Во вторник, 24 ноября, состоится матч Лиги чемпионов "Динамо" – "Барселона". Посмотреть матчи можно будет и в Украине

С этого сезона матчи Лиги чемпионов в Украине показывают два трансляторы. До этого эксклюзивными правами на показ еврокубков владел холдинг "Медиа группа Украина", куда входят каналы "Футбол 1/2/3". С сезона 2020/21 матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы также показывает Megogo.

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Матч "Динамо" – "Барселона" по телевидению покажет канал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:50. Сам матч начнется в 22:00.

Смотреть онлайн матч "Динамо" – "Барселона" можно будет на нескольких платформах. На платформе Oll.tv пройдет та же трансляция с тем же комментатором, что и на канале "Футбол 1". Однако доступ к этой трансляции платный и требует регистрации. Самый дешевый абонемент на месяц обойдется в 109 гривен.

Эта трансляция доступна и на других платформах, с которыми сотрудничает "Медиа группа Украина". В том числе и для абонентов мобильных операторов life и "Киевстар". Но и там за доступ к трансляции придется заплатить.

Онлайн-трансляция на сервисе Megogo пойдет с другим комментатором. Но и там нужно будет заплатить за доступ к видео.