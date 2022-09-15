Динамо уже пропустило: онлайн-трансляция матча Лиги Европы Динамо – АЭК

Киевское Динамо сегодня, 15 сентября, проведет второй матч в группе Лиги Европы. Соперником будет кипрский АЭК. Онлайн-трансляция матча Динамо – АЭК будет доступна на сайте 24 канала.

Для Динамо это будет первый матч против клубов по Кипру. Хотя этот матч состоится не в Украине и ни на Кипре. Из-за войны, игру придется сыграть в Польше. Городом для базирования Динамо выбрало Краков, и игра состоится на стадионе "Краковии" имени Юзефа Пилсудского.

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В Динамо решили не указывать, кто из игроков отправился в Польшу на этот матч. Доподлинно известно, что не сыграют травмированные Георгий Бущан, Денис Попов и Николай Шапаренко. Хотя главный тренер Динамо Мирча Лучску заявил, что травму в матче против Фенербахче получил и Владимир Шепелев. Хотя после этого и вышел на следующий матч против Львова.

Стартовый состав Динамо: Бойко, Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Андриевский, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Кабаев.

Запасные: Игнатенко, Вивчаренко, Бурда, Шепелев, Перрис, Ванат, Яцик, Караваев, Кравченко, Тимчик, Царенко, Беседин

Несмотря на жалобы Луческу, Шепелев все же оказался в запасе на игру. По всей вероятности, он действительно получил повреждения и не готов сыграть все 90 минут. Но может выйти на смену.

Что касается стартового состава, то следует отметить, что нападающего сыграет Гармаш. Ему не в первый раз выходить на этой позиции.

Следует отметить, что этот матч Динамо сыграет в новой форме. В день матча прошла ее презентация.

Онлайн-трансляция матча Динамо – АЭК

1'. Команды начали матч. Футболисты кипрского клуба развели мяч из центра поля.

2'. Фол против Цыганкова. Он прокинул мяч мимо соперника, но после этого от его рук упал на газон.

3'. Сидорчук решил нанести дальний удар. Но его заблокировали. А после этого навес от Кендзеры уверенно поймал голкипер.

6'. Опасный штрафной для АЭКа. Забарный завалил соперника.

8'. Гол. Динамо пропускает. Дюрчу ударом со штрафного открывает счет в этом матче. Он пробил над стеной, и мяч влетел в верхний угол ворот. Бойко в прыжке до мяча не дотянулся.

Видео гола в ворота Динамо

10'. Динамо с мячом было у ворот соперника. Буяльский его получил в штрафной. Сидорчук перевел на противоположный фланг на Дубинчака. Но возможности для удара не было. Так что все закончилось без удара.

14'. Дюрчо чуть не создал второй опасный момент у ворот Динамо. Дубинчак лишь в последний момент успел его опередить и выбить мяч на угловой.

17'. Пожар у ворот Динамо. Проход игрока АЭКа закончился ударом с острого угла – почти с линии. От Бойко мяч с рикошетом от защитников Динамо отлетел к Тричковскому, пробивавшему в касание. Но мяч попал в игроков киевского клуба.

18'. Динамо заработало угловой. Но хоть что-то извлечь из этого стандарта киевлянам не удалось.

24'. Гармаш оказался на газоне. Против него сфолили.

28'. Динамо забило гол усилием Буяльского. Но арбитр отменил его после помощи видеоарбитров. Все из-за офсайда Дубинчака.

30'. Остановка в игре. Олатунджи лежит на газоне.

После того как Динамо забило гол, Олатунджи установил его в центр поля, чтобы развести. Но тогда же арбитр отменил взятие ворот. Нападающего АЭКа покинул мяч. И Сидорчук решил отправить его туда, где и зафиксировали офсайд. Но мяч угодил в спину Олатунджи. И форвард после этого свалился на газон. Хотя сам удар не был сильным.

35'. Андриевский получил желтую карточку. Сфолил против Дюрчу. После навеса со стандарта по воротам Динамо был нанесен удар. Но мимо ворот.

38'. Динамо получило право на угловой. После подачи на ближнюю штангу Олатунджи только задел мяч, но не выбил его. Тот отлетел к Гармашу, пробившему в касание. Но мяч пролетел мимо ворот.

42'. Гарсия грубо сыграл против Буяльского у своей штрафной. Просто схватил за руку игрока, завалив его на газон. И получил за это желтую карточку.

43'. Удар со штрафного не удался – мяч попал в стенку игроков.

44'. Еще одно предупреждение для игроков АЭКа – на этот раз желтую карточку получил Мамас.

44'. Первый удар в створ ворот от игроков Динамо – Сидорчук мощно пробил издалека. Мяч летел в угол ворот, но голкипер поймал его.

45'. Арбитр добавил две минуты к первому тайму.

45+2. Атака Динамо. Навес на левый фланг, где Дубинчак головой сбрасывал на партнеров. Но туда, куда он скинул мяч, никого не было.

45+2. Конец первого тайма.

46'. Начинается второй тайм.

46'. Замена в Динамо – вместо Гармаша вышел Беседин.

47'. Цыганков получил пас в штрафной. И сбрасывал мяч на Буяльского. Но защитник его опередил.

48'. И снова Сидорчук пробивает. Но снова – заблокировано. Угловой. После подачи Сирота пробил головой, но мимо ворот.

52'. Атака АЕКа. Мяч после рикошета поймал Бойко.

56'. Сирота отважился на дальний удар. Мяч опустился на сетку ворот уже по линии поля.

58'. Пас на Беседине в штрафную. Но остановить его и обработать форвард не смог.

60'. АЭК получил право на угловой. Бойко на выходе сыграл после подачи. Но на этом атака кипрской команды не кончилась. И снова Бойко спас.

64'. Пере Понс ударил сзади по ногам Кендзеру. Получил желтую карточку. И опасный штрафной для Динамо.

66'. Двойная замена в АЭК – Оер и Густаво выходят вместо Мамаса и Тричковски.

68'. Замена в Динамо – Караваев вышел вместо Кендзеры, а Шепелев заменил Андриевского.

69'. Буяльский делал заброс в штрафной вдоль линии ворот. Но голкипер в прыжке отразил мяч.

72'. Олатунджи и Понс покинули поле. Вместо них в составе АЭКа вышли Рафа Лопес и Наум.

73'. Караваев сделал прострел в штрафную. Но защитник опередил и выбил мяч.

75'. Сидорчук получил желтую карточку. Сумел ногой добраться до головы соперника в прыжке.

77'. Автор единственного гола тоже покинул поле – вместо Дюрчо вышел Энглезу.

78'. Никак игроки Динамо не могут качественно пробить по воротам АЭКа.

82'. Одна из немногих атак гостей. Но удар мимо ворот.

83'. До конца основного времени осталось семь минут. Еще будет компенсировано время. Но вратарь АЭКа Пирич уже начал "тянуть время". За что и получил желтую карточку.

83'. Ванат вышел на поле в составе Динамо. Он заменил Кабаева.

90'. Арбитр добавил четыре минуты.

90+4. Конец матча. Динамо проиграло 0:1.

Аудиотрансляция матча Динамо – АЭК