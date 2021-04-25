Заря – Олимпик 2:1

Голы: Юрченко, 12 (п), Шахаб, 71 – Каргбо, 54 (п)

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Отставание Зари перед этим матчем от второго шахтера составляло 7 очков. Однако луганский клуб еще не гарантировал себе даже "бронзу" чемпионата. Колос, Ворскла и Десна уже "дышат в спину" команде Виктора Скрипника.

Донецкому Олимпику нужно выбираться со дна таблицы. За 4 тура до завершения сезона клуб из Донецка располагается на предпоследней 13-й позиции.

Тотальное преимущество хозяев

Гладкий уже в начале встречи хорошо поставил корпус в борьбе с опекуном и пробил рядом со стойкой ворот Олимпика. Почти сразу Сайядманеш оказался почти один на один с голкипером, но в последний момент защитник заблокировал выстрел.

Начало матча гости полностью провалили. У ворот Кичака постоянно был "пожар". Правда, он не привела к голу.

На 11-й минуте встречи Заря получила право на пенальти. К отметке подошел Юрченко и на паузе переиграл Кичака – 1:0.

Видео гола Юрченко

Футболистам донецкого клуба ничего не удавалось в первом тайме. Лишь 4-5 пасов удавалось связать подопечным Юрия Калитвинцева. Ближе к середине тайма Заря снизила скорости и делала ставку на позиционные атаки.

Гладкий мог удваивать преимущество Зари, но Александр не попал по мячу. Однако арбитр остановил матч, сигнализировав об игре рукой Сайядманеша в предыдущем эпизоде.

Лучшую возможность Олимпик имел на 42-й минуте. Нкенг пробросил мяч мимо Вернидуба, но перед воротами отправил мяч далеко на трибуны.

Кабаєв уже на старте второй 45-минутки мог увеличивать преимущество Зари. Полузащитник получил остроумный пас пяткой от Гладкого и уже в упор не сумел нанести удар.

Уже в следующей атаке Олимпик заработал право пробивать 11-метровый удар. Фаворов придержал Тейшейру в собственной штрафной – пенальти. Каргбо пробил в угол ворот, куда бросался голкипер Василий, но вратарю не хватило лишь немного, чтобы парировать удар – 1:1. С совсем другим настроем вышли футболисты Олимпика на вторую часть матча, что сразу положительно повлияло на игру дончан.

Видео пенальти Олимпика

Кочергин упустил убийственный момент. После прострела с фланга Владислав отправил мяч рядом со стойкой.

В середине второго тайма на футбольное поле вышел Шахаб и уже в первом своем эпизоде забил гол. Лунев после верховой передачи сбросил на забивного нападающего, который одним ударом в касание пробил прямо в угол ворот – 2:1.

Видео результативного удара Шахаба

Интересно. Для форварда Зари Шахаба этот гол стал 10-м в этом сезоне.

Сайядманеш не воспользовался выходом один на один с голкипером, в котором проиграл дуэль Кичаку. Стоит отметить разрезную передачу Шахаба, который классно вошел в игру.