Киевское Динамо активно готовится к сезону 2024-2025. "Бело-синие" уже провернули четыре неплохих трансфера, подписав Себальоса, Брагару, Рубчинского и Пихаленка.

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Киевляне ищут усиление

Впрочем, трансферная кампания Динамо еще не завершилась. По информации журналиста Виктора Моралеса, киевляне намерены усилить полузащиту игроком сборной Чили.

Речь об атакующем хавбеке Диего Вальдесе, который выступает за мексиканскую Америку. Контракт 30-летнего игрока с клубом подходит к концу летом 2026 года.

Пока неизвестно, сколько Динамо готово предложить за Вальдеса. Конкуренцию киевлянам должен составить бразильский Крузейро, который также заинтересован в Диего. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6,5 миллиона евро.

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Карьера Вальдеса

Диего является воспитанником чилийского клуба Ауда Итальяно, но с 2016 года выступает в Мексике. До перехода в Америку в 2022-м Вальдес играл за Атлетико Морелия и Сантос Лагуна. В прошлом сезоне чилиец записал на свой счет 15 голов и 8 ассистов в 44 матчах.

Также на счету полузащитника 32 матча за сборную Чили, в которых Вальдес оформил два гола. Вместе с командой Диего ездил на Копа Америка в 2019 и 2024 годах, но суммарно на турнире провел всего один матч.