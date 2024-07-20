Київське Динамо активно готується до сезону 2024-2025. "Біло-сині" вже провернули чотири непоганих трансфери, підписавши Себальоса, Брагару, Рубчинського та Піхальонка.

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Кияни шукають підсилення

Втім трансферна кампанія Динамо ще не завершилась. За інформацією журналіста Віктора Моралеса, кияни мають намір посилити півзахист гравцем збірної Чилі.

Мова про атакувального хавбека Дієго Вальдеса, який виступає за мексиканську Америку. Контракт 30-річного гравця з клубом добігає кінця влітку 2026 року.

Поки невідомо, скільки Динамо готове запропонувати за Вальдеса. Конкуренцію киянам має скласти бразильський Крузейро, який також зацікавлений у Дієго. Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 6,5 мільйона євро.

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Кар'єра Вальдеса

Дієго є вихованцем чилійського клубу Ауда Італьяно, але з 2016 року виступає у Мексиці. До переходу в Америку у 2022-му Вальдес грав за Атлетіко Морелія та Сантос Лагуна. Минулого сезону чилієць записав на свій рахунок 15 голів та 8 асистів у 44 матчах.

Також на рахунку півзахисника 32 матчі за збірну Чилі, в яких Вальдес оформив два голи. Разом з командою Дієго їздив на Копа Америка у 2019 та 2024 роках, але сумарно на турнірі провів всього один матч.