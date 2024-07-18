Динамо – Унион 3:2

Голы: Голлербах, 14 (пен), Бедия, 67, Сибачо, 90+2 – Ванат, 34, Диалло, 83.

Киевское Динамо завершает тренировочный сбор в Австрии накануне сезона 2023-2024. Команда Александра Шовковского отыграла последний спарринг, пишет 24 Канал.

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Потеряли ничью в компенсированное время

Соперником "бело-синих" стал берлинский Унион, который в прошлом сезоне выступал в Лиге чемпионов. В первых четырех товарищеских встречах на сборах Динамо не проигрывало:

Динамо – Падерборн 0:0

Динамо – Шальке 2:2

Динамо – Брюндбю 4:0

Динамо – Мамелоди Сандаунз 1:0

Впрочем, Униону удалось дать Динамо серьезный бой. Уже на 14 минуте немцы открыли счет с пенальти. Малыш сбил в собственной площадке Госенса, после чего Голлербах точно пробил с отметки.

Киевлянам удалось сравнять счет еще до перерыва. После углового удар Попова парировал вратарь, но Ванат удачно сыграл на добивании. Во втором тайме Унион выпустил совершенно новый состав, тогда как у Динамо сначала вышел только Ярмоленко.

Обновление состава позволило Униону выйти вперед. Защита киевлян пропустила забегание от Бедии, который смог с острого угла переиграть Бущана. Лишь после этого Шовковский начал делать больше замен.

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В игру зашли Шапаренко, Себальос, Лонвейк и Диалло. И именно двум последним в конце концов удалось восстановить паритет. Джастин выдал разрезной пас на Самбу и тот реализовал выход один на один.

Впрочем, Динамо не смогло удержать победу. На последней минуте Себальос допустил грубую ошибку у своих ворот, подарив мяч сопернику.

Тот вывел Сибачо на ударную позицию и мяч оказался в воротах. Таким образом киевляне завершают австрийский сбор поражением и теперь идут готовиться к старту в Лиге чемпионов. В следующий вторник киевляне в Люблине "примут" Партизан в рамках второго квалификационного раунда.