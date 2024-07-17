В Динамо Киев перешел 18-летний хавбек Александре Пейкришвили из Динамо Тбилиси. С киевлянами грузинский футболист подписал контракт сроком на 5 лет.

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Кто такой Пейкришвили

Александре воспитанник Динамо Тбилиси, в прошлом сезоне он играл за дубль команды. Пейкришвили сыграл в 28 матча и забил 9 голов. Также он капитан грузинской сборной U-18.

Кроме, грузина Динамо этого трансферного окна арендовало защитника Форталезы Брайана Себальоса. Также в клуб перешли трое украинских игроков - Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский (оба - из Днепра-1) и Максим Брагару из одесского Черноморца.

К слову. Сейчас Динамо проводит тренировочные сборы в Австрии. Киевляне начали с победы над Брондбю (4:0), еще есть матчи с Мамелоди Сандаунз и берлинским Унионом.

Начинать новый сезон в УПЛ коллектив Александра Шовковского должен был матчем с Александрией на выезде. Матч был перенесен из-за того, что игроков обеих команд

вызвали в олимпийскую сборную Украины на Игры-2024 в Париже.