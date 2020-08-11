Київське "Динамо" на чолі з Луческу розглядає можливість поповнитись Рівалдінью, який є сином легендарного Рівалдо. На футболіста також полює декілька інших клубів.

Про це інформує румунський сайт Sport.ro. Про трансфер бразильця начебто вже домовилась "Краковія", але "око" на гравця ще поклали "Динамо", "Легія" та клуб з ОАЕ, але, який саме не повідомляється.

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Зацікавленість киян

Луческу зіткнувся із кадровими проблемами у атакувальній лінії "Динамо". У киян дискваліфікований Артем Бєсєдін, а форвард Назарій Русин захворів на коронавірус. Ще одного форварда київського клубу Супрягу активно сватають у італійську Серію А. Але румунський фахівець не надто хоче відпускати перспективного нападника з клубу.

Клуб змушений шукати підсилення у складах інших клубів, щоб створити конкуренцію поки що для єдиного форварда та розв'язати проблему у атаці.

Футболіст підпише угоду з тим клубом, який швидше за інших вирішить всі деталі контракту.

25-річний гравець належить румунському клубу "Віторул", а контракт футболіста закінчується через рік. Поки що кар'єра бразильця не вражає.

Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 1,1 мільйона євро.

Додамо, що Рівалдінью є сином відомого в минулому форварда Рівалдо, який відіграв за збірну Бразилії цілих 74 поєдинки.

Що відомо про бразильця