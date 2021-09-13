Болотников: У Шевченко есть варианты за рубежом

Журналист "Футбольного формата" Олег Ящук и его коллега Андрей Малиновский сообщили со ссылкой на друзей и свои источники, что Шевченко возглавит Динамо.

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Информацию журналистов прокомментировал Сергей Болотников из "ТаТоТаке". Он отметил, что Динамо действительно рассматривает вариант, чтобы Шевченко заменил Луческу.

По его информации, Луческу может покинуть Динамо из-за здоровья. Вместе с тем Болотников заявил, что Шевченко якобы не интересует работа в Динамо и у тренера есть варианты с продолжением карьеры за рубежом.

Динамо рассматривает вариант с тем, чтобы заменить Луческу на Шевченко из-за состояния здоровья первого. Летом следующего года или даже этой зимой. Я могу подтвердить, что такие варианты рассматриваются, но немного опровергнуть в том плане, что у Шевченко есть варианты за рубежом, поэтому вариант с Динамо для него сейчас не является приоритетным,

– сказал Болотников.

Шевченко покинул сборную Украины

Андрей Шевченко неожиданно 1 августа объявил о завершении контракта с УАФ. Специалист покинул команду со скандалом.

Шевченко заявил, что хотел остаться в сборной, однако ему никто не предлагал продлить контракт. В УАФ заявили, что это Шевченко не выходил на связь.

Сборная Украины – первый тренерский опыт Шевченко. Тренер возглавлял сборную Украины в течение 5 лет.

Во главе сборной Украины Шевченко провел 52 матча (25 побед, 13 ничьих и 14 поражений). Тренер вывел команду на Евро-2020, где сборная дошла до четвертьфинала.

Что случилось с Луческу

В конце лета наставник Динамо Мирча Луческу перенес простуду. На протяжении нескольких матчей Луческу не был на тренерской скамье киевлян, а наблюдал за игрой Динамо из VIP-ложи НСК "Олимпийского" и стадиона "Динамо".

У Луческу была обнаружена небольшая киста в корне волоса, которая стала причиной поднятия температуры. Луческу успешно провели операцию.

Румынский тренер неожиданно возглавил Динамо летом 2020 года и в первом сезоне завоевал три трофея. Также с Луческу Динамо удалось выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

Соглашение между Динамо и Луческу действует до 30 июня 2023 года.