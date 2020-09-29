Киевское "Динамо" и бельгийский "Гент" 29-го сентября определят, кто сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов между киевлянами и бельгийцами читайте на сайте Спорт 24.

Матч между "Динамо" и "Гент" на НСК "Олимпийский" в Киеве начнется в 22:00. Об этом сообщает 24 канал.

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В первой игре, которая состоялась в Бельгии 23 сентября, украинская команда отпраздновала победу 2:1. Победу "Динамо" принес точный удар Карлоса де Пени.

В ответной встрече "Динамо" достаточно не проиграть, чтобы пройти в групповой этап Лиги чемпионов. Игру пропустят сразу два украинских футболиста "Гента" – Роман Яремчук и Роман Безус.

Поединок будет обслуживать судейская бригада из Польши во главе с Шимоном Марциняком.

Динамо – Гент онлайн-трансляция



"Динамо" – "Гент" сравнительная инфографика / 24 канал