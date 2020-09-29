Київське "Динамо" та бельгійський "Гент" 29-го вересня визначать, хто зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів між киянами та бельгійцями читайте на сайті Спорт 24.

Матч між "Динамо" та "Гентом" на НСК "Олімпійський" у Києві розпочнеться о 22:00. Про це повідомляє 24 канал.

Варте уваги Динамо – Гент: анонс вирішального матчу Ліги чемпіонів

У першій грі, яка відбулася у Бельгії 23-го вересня, українська команда відсвяткувала перемогу 2:1. Перемогу "Динамо" приніс точний удар Карлоса Де Пени.

У повторній зустрічі "Динамо" достатньо не програти, щоб пройти у груповий етап Ліги чемпіонів. Гру пропустять відразу два українські футболісти "Гента" – Роман Яремчук та Роман Безус.

Поєдинок буде обслуговувати суддівська бригада з Польщі на чолі з Шимоном Марциняком.

Динамо – Гент онлайн-трансляція



"Динамо" – "Гент" порівняльна інфографіка / 24 канал