Киевскому "Динамо" осталось сделать лишь один шаг, чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов. А вместе с тем и получить как минимум 32 миллиона евро.

Во вторник, 29 сентября, "Динамо" дома сыграет ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Гента". Победа или ничья в этом матче выведет киевлян в групповой этап Лиги чемпионов.

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На кону этого матча для "Динамо" – как минимум 32 миллиона евро призовых. Эта сумма складывается из разных составляющих. И она не окончательная. Но это минимальная сумма, которую гарантированно получит "Динамо".

Призовые за выход в группу

За попадание в группу Лиги чемпионов каждый клуб получит 15,25 миллиона евро. Для примера, попадание в группу Лиги Европы – 2,92 миллиона евро. Однако здесь команды за вылет из плей-офф квалификации Лиги чемпионов выплатят клубам еще по 5 миллионов евро.

Выплаты за клубный рейтинг

Речь идет не о рейтинге клубов УЕФА за 5 лет. Это рейтинг клубов за десять лет, и он несколько отличается. Призовые в этом рейтинге тоже делятся между всеми клубами, попавшими в группу Лиги чемпионов. Всего речь идет о 585 миллионах евро. Сумму разбивают на равные части – по 1,108 миллиона евро. Последняя команда в этом рейтинге получает одну такую часть. Вторая команда с конца – две части, третья – три части. И так до первой команды в рейтинге, которая получит 32 части.

"Динамо" в этом рейтинге окажется на 18-м месте. Поэтому киевский клуб может получить 16,62 миллиона евро.

Другие выплаты "Динамо"

Уже после попадания в группу "Динамо" может значительно обогатить свой бюджет:

Каждое набранное очко в шести матчах принесет им по 910 тысяч евро.

Выход в 1/8 финала – 9,5 миллиона евро, четвертьфинал – 10,5 миллиона евро, полуфинал – 12 миллионов евро. Финалист получит 15 миллионов евро, победитель Лиги чемпионов – 19 миллионов евро.

Права за медиапул пока трудно рассчитать. Следует дождаться финансовых итогов сезона от УЕФА, который и выплатит командам еще дополнительные средства.

Поэтому 32 миллиона евро – минимум, на что может рассчитывать "Динамо" в случае выхода в группу Лиги чемпионов. Например, даже победа в Лиге Европы не гарантирует киевлянам такой суммы.