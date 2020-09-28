Во вторник, 29 сентября, "Динамо" на НСК "Олимпийский" будет принимать "Гент" во втором матче плей-офф Лиги чемпионов. В Украине этот матч можно посмотреть онлайн и по телевидению.

Матч квалификационного раунда Лиги чемпионов "Гент" – "Динамо" в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Трансляция матча начнется в 21:55. Сама игра стартует в 22:00, пишет 24 канал.

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Гент – Динамо: где смотреть онлайн

Смотреть онлайн матч Лиги чемпионов "Динамо" – "Гент" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячная подписка на каналы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Перед началом матча в 21:15 на канале выйдет программа "Ночь Лиги чемпионов". Она же будет транслироваться и после игры. Эксперты и гости студии до матча будут давать свои прогнозы, а после – разбирать сам еврокубковый матч киевского клуба.

Текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов с публикацией видео голов проведет Спорт24.

Прошлые встречи

До 23-го сентября пути клубов на еврокубковой арене пересекались лишь однажды. "Динамо" уверенно победило "Гент" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов-2010/11. На стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского киевляне выиграли 3:0, а затем развили успех в Бельгии – 3:1.

В первой игре победу "Динамо" обеспечили голы Ярмоленко, Шевченко и Зозули. В ответной игре "Динамо" выиграло благодаря мячам Гармаша, Милевского и Гусева. За "Гент" отличился Кулибали.

С тех противостояний в составе "Динамо" остался только голкипер Денис Бойко.

"Динамо" – "Гент" сравнительная инфографика / 24 канал