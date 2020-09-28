У вівторок, 29 вересня, "Динамо" на НСК "Олімпійський" прийматиме "Гент" у другому матчі плей-офф Ліги чемпіонів. В Україні цей матч можна переглянути онлайн і по телебаченню.

Матч кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Гент" – "Динамо" у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1". Трансляція матчу розпочнеться о 21:55. Сама гра стартує о 22:00, пише 24 канал.

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Гент – Динамо: де дивитися онлайн

Дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів "Динамо" – "Гент" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячна підписка на канали "Футбол 1", "Футбол 2" і "Футбол 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Перед початком матчу о 21:15 на каналі вийде програма "Ніч Ліги чемпіонів". Вона ж транслюватиметься і після гри. Експерти та гості студії до матчу даватимуть свої прогнози, а після – розбиратимуть сам єврокубковий матч київського клубу.

Текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів з публікацією відео голів проведе Спорт24.

Минулі зустрічі

До 23-го вересня шляхи клубів на єврокубковій арені перетиналися лише одного разу. "Динамо" впевнено перемогло "Гент" у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів-2010/11. На стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського кияни виграли 3:0, а потім розвинули успіх в Бельгії – 3:1.

У першій грі перемогу "Динамо" забезпечили голи Ярмоленка, Шевченка та Зозулі. У повторній грі "Динамо" виграло завдяки м'ячам Гармаша, Мілевського та Гусєва. За "Гент" відзначився Кулібалі.

З тих протистоянь у складі "Динамо" залишився тільки голкіпер Денис Бойко.

"Динамо" – "Гент" порівняльна інфографіка / 24 канал