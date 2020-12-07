Киевское Динамо примет венгерский Ференцварош в решающем 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В УЕФА назначили официальных лиц матча.

Комитет арбитров УЕФА назначил для работы на матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов бригаду арбитров из Швеции. Об этом информирует сайт УЕФА.

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Во главе бригады арбитров будет 36-летний Андреас Экберг. Ассистенты арбитра – Мехмет Кулум и Стефан Халльберг.

Четвертый арбитр – Кристоффер Карлссон.

Арбитр VAR – Кристиан Дингерт, ассистент арбитра VAR – Даниэль Зиберт (оба из Германии).

Что известно об Андреасе Экберге? Арбитр ФИФА с 2013 года, Экберг однажды пересекался с "Динамо" в еврокубках, зафиксировав победу "бело-синих" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2017/2018 над швейцарским Янг Бойзом (3:1). Швед работал на матче Лиги наций Украина – Швейцария (2:1).

Матч Динамо – Ференцварош состоится во вторник, 8 декабря, на НСК "Олимпийский". Начало в 22:00. Команды определят, кто выйдет в плей-офф Лиги Европы.