Динамо – Ференцварош: в УЕФА назначили арбитра на важный матч Лиги чемпионов
Киевское Динамо примет венгерский Ференцварош в решающем 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В УЕФА назначили официальных лиц матча.
Комитет арбитров УЕФА назначил для работы на матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов бригаду арбитров из Швеции. Об этом информирует сайт УЕФА.
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Во главе бригады арбитров будет 36-летний Андреас Экберг. Ассистенты арбитра – Мехмет Кулум и Стефан Халльберг.
Четвертый арбитр – Кристоффер Карлссон.
Арбитр VAR – Кристиан Дингерт, ассистент арбитра VAR – Даниэль Зиберт (оба из Германии).
Что известно об Андреасе Экберге?Арбитр ФИФА с 2013 года, Экберг однажды пересекался с "Динамо" в еврокубках, зафиксировав победу "бело-синих" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2017/2018 над швейцарским Янг Бойзом (3:1). Швед работал на матче Лиги наций Украина – Швейцария (2:1).
Матч Динамо – Ференцварош состоится во вторник, 8 декабря, на НСК "Олимпийский". Начало в 22:00. Команды определят, кто выйдет в плей-офф Лиги Европы.
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