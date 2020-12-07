Київське Динамо прийме угорський Ференцварош у вирішальному 6-у турі групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. В УЄФА призначили офіційних осіб матчу.

Комітет арбітрів УЄФА призначив для роботи на матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів бригаду арбітрів зі Швеції. Про це інформує сайт УЄФА.

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На чолі бригади арбітрів буде 36-річний Андреас Екберг. Асистенти арбітра – Мехмет Кулум та Штефан Халльберг.

Четвертий арбітр – Крістоффер Карлссон

Арбітр VAR – Крістіан Дінгерт, асистент арбітра VAR – Даніель Зіберт (обидва з Німеччини).

Що відомо про Андреаса Екберга? Арбітр ФІФА з 2013 року, Екберг одного разу перетинався з Динамо в єврокубках, зафіксувавши перемогу "біло-синіх" у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2017/2018 над швейцарським Янг Бойзом (3:1). Швед працював на матчі Ліги націй Україна – Швейцарія (2:1).

Матч Динамо – Ференцварош відбудеться у вівторок, 8 грудня, на НСК "Олімпійський". Початок о 22:00. Команди визначать, хто вийде у плей-офф Ліги Європи.