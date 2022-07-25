Динамо определилось с заявкой на решающий матч Лиги чемпионов против Фенербахче
Источник:сайт Динамо
Динамо вылетело из Лодзи в Стамбул на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Фенербахче. Киевляне объявили заявку на игру против турецкого гранда.
Делегация Динамо Киев вылетела в Стамбул, где 27 июля состоится ответный матч квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче. В предстоящем поединке наставник "бело-синих" Мирча Луческу рассчитывает на 24 футболиста.
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Состав Динамо перед матчем с Фенербахче:
Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко;
Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Александр Караваев, Никита Кравченко, Александр Тимчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера;
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Денис Антюх;
Нападающие: Владислав Ванат, Артем Беседин.
Что известно о предыдущей встрече
- Напомним, что первый матч закончился со счётом 0:0. Динамо не нанесло ни одного удара в створ ворот.
- В случае победы Динамо встретится австрийским Штурмом в третьем раунде квалификации ЛЧ.
- Если Динамо проиграет Фенербахче, то продолжит еврокубковый сезон в третьем раунде квалификации Лиги Европы.