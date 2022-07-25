Делегація Динамо Київ вилетіла до Стамбула, де 27 липня відбудеться матч-відповдь кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче. У майбутньому поєдинку наставник "біло-синіх" Мірча Луческу розраховує на 24 футболістів.
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Склад Динамо перед матчем із Фенербахче:
Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко;
Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Олександр Караваєв, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кендзьора;
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Денис Антюх;
Нападники: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін.
Що відомо про попередню зустріч
- Нагадаємо, що перший матч закінчився з рахунком 0:0. Динамо не завдало жодного удару у площину воріт.
- У разі перемоги, Динамо зустрінеться австрійським Штурмом у третьому раунді кваліфікації ЛЧ.
- Якщо Динамо програє Фенербахче, то продовжить єврокубковий сезон у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.