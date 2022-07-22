Луческу: УПЛ нужно проводить в Украине

Наставник киевлян подчеркнул, что не планирует покидать Динамо. Хотя его знакомые уверяют, что ему лучше начать собственное дело.

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"Я стараюсь исполнять свой долг как мужчина, не покидая клуб в тяжелой ситуации. Не пойду и не подведу команду в момент такой беды. В Румынии много таких, кто говорит, что мне нужно все бросить и заняться бизнесом. Есть всевозможные люди, а это неудачники и агрессивные личности.

Они просто говорят какую-то чушь, чтобы привлечь к себе внимание. Таков наш мир. Как в Румынии, так и повсюду. Вы знаете, кому можно подобное говорить, а кому нельзя комментировать, ругать или давать советы", – рассказал Луческу.

Также специалист поделился мнениями о новом сезоне УПЛ. Луческу убежден, что турнир должен пройти в Украине.

Чемпионаты нужно играть в родной стране, а не в эмиграции. Поэтому УПЛ нужно проводить в Украине, это самое главное. Нельзя играть за границей, потому что у каждого футбольного клуба есть свои болельщики, которые не могут приехать,

– отметил тренер Динамо.

Напомним. По информации министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, чемпионат Украины стартует 23 августа.