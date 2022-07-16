Готові розпочати свій шлях у єврокубках

15 липня Динамо провело погану репетицію перед матчем Ліги чемпіонів проти Фенербахче. Кияни у товариському поєдинку програли бельгійському Антверпену 2:1.

Читайте також Лідер захисту збірної України Миколенко закупив сім позашляховиків для ЗСУ

Після чого підопічні Мірчі Луческу взяли курс із Брюсселя до Лодзя, де 20 липня зіграє домашній матч проти турків у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

У польоті кияни були 2,5 години. Цікаво, що польське місто Лодзь є не чужим для динамівців. Лідери команди нещодавно грали у цьому місті за збірну України у Лізі націй.

Зверніть увагу! Перший поєдинок Динамо – Фенербахче відбудеться 20 липня о 21:00 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться 27 липня.