Жезуш: Нам попался непростой соперник

В первом матче квалификации Лиги чемпионов киевляне расписали мировую с Фенербахче (0:0). Главный наставник оппонентов "бело-синих" Жорже Жезуш поделился мыслями о поединке.

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"Это был первый официальный матч, который мы сыграли. Как я уже говорил перед матчем, нам попался непростой соперник. Большинство футболистов играют в сборной Украины. В этом турнире они опытнее Фенербахче.

Но мы играли хорошо. В оборонном плане мы очень хорошо организованы. У нашего соперника не было никакой серьезной атаки. Чего нам не хватало, так это качества атаки", – отметил тренер Фенербахче.

"Домашняя атмосфера будет создавать психологическое давление на соперника"

Он считает, что в следующем матче его подопечным повезет больше, поскольку они будут играть на своем домашнем стадионе.

"Поддержка наших болельщиков во втором матче будет очень важным преимуществом. Та атмосфера, которую они создадут, будет создавать психологическое давление на соперника. Противостояние еще не закончено, потому что мы едем домой с ничьей. Это двухэтапное противостояние. Первая игра закончилась, мы хотим пройти в следующий раунд в ответном матче.

Сейчас нет нужды говорить о трансферах. 27 июля у нас еще одна игра против "Динамо". У наших игроков достаточно качества и возможностей для прохождения в следующий раунд. Мы работали свыше этого 5 недель. Нет необходимости говорить об игроках, которые не смогут сыграть во второй игре", – добавил специалист.

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