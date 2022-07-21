Жезуш: Нам попався непростий суперник

У першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів кияни розписали мирову з Фенербахче (0:0). Головний наставник опонентів "біло-синіх" Жорже Жезуш поділився думками про поєдинок.

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"Це був перший офіційний матч, який ми зіграли. Як я вже говорив перед матчем, нам попався непростий суперник. Більшість футболістів грає у збірній України. У цьому турнірі вони досвідченіші за Фенербахче.

Але ми грали добре. В оборонному плані ми дуже добре організовані. У нашого суперника не було жодної серйозної атаки. Чого нам не вистачало, так це якості атаки", – зазначив тренер Фенербахче.

"Домашня атмосфера створюватиме психологічний тиск на суперника"

Він вважає, що у наступному матчі його підопічним поталанить більше, оскільки вони гратимуть на своєму домашньому стадіоні.

"Підтримка наших уболівальників у другому матчі буде дуже важливою перевагою. Та атмосфера, яку вони створять, створюватиме психологічний тиск на суперника. Протистояння ще не закінчене, тому що ми їдемо додому з нічиєю. Це двоетапне протистояння. Перша гра закінчилася, ми хочемо пройти в наступний раунд у матчі-відповіді.

Зараз немає потреби говорити про трансфери. 27 липня у нас ще одна гра проти Динамо. У наших гравців достатньо якості та можливостей, щоб пройти в наступний раунд. Ми працювали над цим 5 тижнів. Нема потреби говорити про гравців, які не зможуть зіграти у другій грі", – додав фахівець.

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