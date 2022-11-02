Подтвердит ли Динамо слова Луческу о "лучшей команде в группе": прогноз на матч с Фенербахче

Киевское Динамо опозорилось в группе Лиги Европы, окончательно заняв последнее место. Но у команды еще остается один матч – 3 ноября против Фенербахче.

Для Динамо и Фенербахче это уже четвертый матч за этот сезон. До этого киевляне прошли турецкий клуб в квалификации Лиги чемпионов. Впоследствии команды попали в одну группу Лиги Европы. И уж там Фенербахче выиграл первый матч. 3 ноября команды проведут завершающий матч в группе. Игра состоится в Кракове, и для Динамо она не будет иметь ни одного турнирного значения.

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Динамо провалилось в группе Лиги Европы. Команда проиграла первые четыре матча в группе. А в пятом матче против АЭКа на выезде тоже была близка к поражению. И только вышедший на замену Денис Гармаш оформил дубль и спас киевлян от еще большего позора.

Несмотря на такие результаты, главный тренер Динамо Мирча Луческу продолжает считать, что именно его команда – лучшая в группе.

"Мы еще имеем важный матч с Фенербахче, потому что мы должны доказать, что являемся лучшей командой в группе. Мы не добились положительных результатов, но провели очень хорошие матчи", – заявил Луческу после игры с АЕКом.

Вот только букмекерские компании не разделяют оптимизм Луческу. Потому и считают именно Фенербахче фаворитом в матче против Динамо.В то же время ставка на победу Фенербахче в случае успеха турецкой команды может принести выигрыш с коэффициентом 1,89. Ставки на ничью принимают с коэффициентом 3,85.

Динамо в этом сезоне не отличается надежной игрой в защите. Например, в чемпионате Украины киевляне не пропустили только в трех матчах - ротив Львова, Миная и Руха. В последний раз киевляне покидали поле без пропущенных голов 9 октября. Голевая серия Фенербахче продолжается уже месяц после того, как команда сыграла вничью 0:0 с Бешикташем. За это время "желтые канарейки" провели семь матчей, в которых забили 21 гол. Итак, вполне вероятно, что и в матче против Динамо игрокам турецкого клуба удастся отличиться. Ставка на "индивидуальный тотал Фенербахче больше 0,5" – всего 1,15. А на то, что обе команды забьют – 1,73.

Если для Динамо этот матч будет только о "престиже", то Фенербахче будет стремиться одержать победу. Ведь в параллельной игре Ренн будет принимать АЭК. Пока у Фенербахче и Ренна есть по 11 очков, и они делят лидерство в группе. Но первое место выходит в 1/8 финала Лиги Европы, а занявшая второе место команда – в 1/16 финала Лиги Европы, где ее соперником станет команда, занявшая третье место в группе Лиги чемпионов. Чтобы избежать "лишних" матчей, Фенербахче нужно сыграть значительно лучше, чем Ренн.