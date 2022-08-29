Маркевич: Это стыдоба

Главный тренер киевской команды Мирча Луческу разочарован выступлением своих подопечных. Он даже заговорил об отставке.

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Украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал первый матч Динамо в чемпионате Украины.

"Хорошо, что 0:3, а не 0:8. Как я и говорил раньше – Динамо полная деградация команды. Так не может быть – это стыдоба. Не знаю, что там происходит в коллективе. Пусть разбираются. Не может команда так безвольно играть.

Давно всё нужно менять. Абсолютно все – учитывая и руководство. Динамо – национальная гордость Украины. То, что мы видим, возможно специально делается, но такого не должно быть. Как и у многих болельщиков "Динамо", у меня нет слов после этого матча. Непонятно, о чем думают футболисты. Наверное, чтобы себя продать. Можно проиграть, но не команде, которую недавно собрали, и в ворота. Бланко из Аргентины на две головы сильнее игроков Динамо.

Такое впечатление, будто специально давали добивать во время третьего взятия ворот. Возможно, это эмоции, но все же… Они вроде бы специально плавят, только не понятно кого", – сказал специалист.

Маркевич подверг критике наставника Динамо, он считает, что ему следует покинуть команду.

Смотрю на Луческу: тебе 77 лет, хочешь кокнуть на скамейке во время матча? Я бы их всех разогнал за такую ​​игру. Пусть Луческу идет и не позорится. Я – болельщик Динамо. Очень тяжело смотреть, как игроки ходят по полю и делают вид, что хотят играть в футбол. С такой игрой не знаю, взяли бы их в сборную ветеранов. Не может такого быть. Это позор,

– подчеркнул тренер.

Президент Динамо Игорь Суркис отреагировал на слова Луческу об отставке. На вопрос о том, действительно ли румынский специалист может покинуть киевлян, сделал ли он это заявление на эмоциях, Суркис ответил лаконично одним словом – "Эмоции".

В следующем туре киевляне сыграют с луганской Зарей.