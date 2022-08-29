Маркевич: Це стидоба

Головний тренер київської команди Мірча Луческу розчарований виступом свої підопічних. Він навіть заговорив про відставку.

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Український тренер Мирон Маркевич прокоментував перший матч Динамо в чемпіонаті України.

"Добре, що 0:3, а не 0:8. Як я й говорив раніше – Динамо повна деградація команди. Так не може бути – це стидоба. Не знаю, що там відбувається в колективі. Нехай розбираються. Не може команда так безвольно грати.

Давно все потрібно змінювати. Абсолютно все – враховуючи й керівництво. Динамо – національна гордість України. Те, що ми бачимо, можливо, спеціально робиться, але такого не має бути. Як і в багатьох вболівальників Динамо, у мене немає слів після цього матчу. Не зрозуміло, про що думають футболісти. Певно, щоб себе продати. Можна програти, але не команді, яку недавно зібрали, й в одні ворота. Бланко з Аргентини на дві голови сильніший за гравців Динамо.

Таке враження, ніби спеціально давали добивати під час третього взяття воріт. Можливо, то емоції, та все ж… Вони ніби спеціально плавлять, тільки не зрозуміло кого", – сказав фахівець.

Маркевич розкритикував наставника Динамо, він вважає, що йому слід покинути команду.

Дивлюся на Луческу: тобі 77 років, хочеш кокнути на лаві під час матчу? Я б їх всіх порозганяв за таку гру. Нехай Луческу йде і не ганьбиться. Я – вболівальник Динамо. Дуже важко дивитися, як гравці ходять по полю та удають, що хочуть грати в футбол. З такою грою не знаю, чи їх взяли б у збірну ветеранів. Не може такого бути. Це ганьба,

– наголосив тренер.

Президент Динамо Ігор Суркіс відреагував на слова Луческу про відставку. На питання про те, чи дійсно румунський фахівець може залишити киян, чи він зробив цю заяву на емоціях, Суркіс відповів лаконічно одним словом – "Емоції".

В наступному турі кияни зіграють із луганською Зорею.