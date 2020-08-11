У вівторок, 11 серпня, київське "Динамо" проведе другий спаринг в рамках ігрової програми підготовки до нового сезону.

Суперником "біло-синіх" стане четверта команда минулого сезону УПЛ – чернігівська "Десна". Час потчатку матчу – о 18:00. Дивіться також: Коронавірус не перешкода: "Динамо" визначилось з черговим суперником у спарингах Товариський матч "Динамо" – "Десна" можна подивитися на офіційному YouTube-каналі київського клубу. Це єдиний канал, де можна подивитися матч "Динамо" – "Десна" в прямому ефірі. Динамівці розпочали підготовку до сезону 30 липня. Команда проводить збір на клубній базі в Конча-Заспі. 7 серпня підопічні Мірчі Луческу провели свій перший спаринг – проти рівненського "Вереса", в якому здобули перемогу (3:0) завдяки голам Дуелунда, Супряги і де Пени.

10 серпня "Десна" провела товариський матч з "Діназом", в якому здобула розгромну перемогу – 4:1. Після перерви несподівано гравці "Діназа" відкрили рахунок, що лише розізлило гостей. Вихованець "Шахтаря" Ілля Шевцов відвантажив господарям три м'ячі, також одним голом відзначився Пилип Будківський