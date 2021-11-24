Был активным, но не забил
Динамо было близко к тому, чтобы вырвать мировую в матче против Баварии. При счете 1:2 в пользу немецкого клуба динамовцы начали давить на ворота соперников. Но все попытки были тщетными. Поединок завершился победой мюнхенцев.
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Подопечные Мирчи Луческу показали достойную игру. Статистический портал WhoScored оценил действия всех участников этого матча. Лучшим в составе "Динамо" стал Виктор Цыганков – 7.4. 24-летний правый вингер киевлян в первом тайме несколько раз отмечался сольными проходами по флангу. А уже во втором тайме тоже отличался самоотдачей на поле.
Также высоко оценили игру Дениса Гармаша, который вышел на поле во второй 45-минутке – 7.3. Полузащитник стал автором первого гола киевлян в Лиге чемпионов.
Оценку 7.2 получил другой полузащитник Динамо Николай Шапаренко.
Динамо – Бавария: оценки игроков за матч / Скриншот из WhoScored
- Динамо еще за тур до завершения группового раунда потеряло все шансы на продолжение борьбы в еврокубках. После пяти матчей динамовцы замыкают группу Е, имея в своем активе лишь одно очко.
- В шестом туре подопечные Луческу сыграют на выезде против Бенфики Романа Яремчука. Поединок состоится 8 декабря.