Был активным, но не забил

Динамо было близко к тому, чтобы вырвать мировую в матче против Баварии. При счете 1:2 в пользу немецкого клуба динамовцы начали давить на ворота соперников. Но все попытки были тщетными. Поединок завершился победой мюнхенцев.

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Подопечные Мирчи Луческу показали достойную игру. Статистический портал WhoScored оценил действия всех участников этого матча. Лучшим в составе "Динамо" стал Виктор Цыганков – 7.4. 24-летний правый вингер киевлян в первом тайме несколько раз отмечался сольными проходами по флангу. А уже во втором тайме тоже отличался самоотдачей на поле.

Также высоко оценили игру Дениса Гармаша, который вышел на поле во второй 45-минутке – 7.3. Полузащитник стал автором первого гола киевлян в Лиге чемпионов.

Оценку 7.2 получил другой полузащитник Динамо Николай Шапаренко.

К слову. Лучшим игроком матча в составе обеих команд стал фланговый защитник Баварии и сборной Канады Альфонсо Дэвис – 7.8. Правда, голы в составе мюнхенцев забили Роберт Левандовски и Кингсли Коман.



Динамо – Бавария: оценки игроков за матч / Скриншот из WhoScored