Був активним, але не забив
Динамо було близьким до того, щоб вирвати мирову у матчі проти Баварії. За рахунку 1:2 на користь німецького клубу динамівці почали тиснути на ворота суперників. Але усі намагання були марними. Поєдинок завершився перемогою мюнхенців.
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Підопічні Мірчі Луческу показали гідну гру. Статистичний портал WhoScored оцінив дії усіх учасників цього матчу. Найкращим у складі Динамо став Віктор Циганков – 7.4. 24-річний правий вінгер киян у першому таймі декілька разів відзначався сольними проходами флангом. А вже у другому таймі теж вирізнявся самовіддачею на полі.
Також високо оцінили гру Дениса Гармаша, який вийшов на поле у другій 45-хвилинці – 7.3. Півзахисник став автором першого голу киян у Лізі чемпіонів.
Оцінку 7.2 отримав інший півзахисник Динамо Микола Шапаренко.
Динамо – Баварія: оцінки гравців за матч / Скриншот із WhoScored
- Динамо ще за тур до завершення групового раунду втратило усі шанси на продовження боротьби у єврокубках. Після п'яти матчів динамівці замикають групу Е, маючи у своєму активі лише одне очко.
- У шостому турі підопічні Луческу зіграють на виїзді проти Бенфіки Романа Яремчука. Поєдинок відбудеться 8 грудня.