Матч состоится на стадионе имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 15:30, пишет 24 Канал.

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Принципиальное противостояние

В 2024 году команды провели по одному официальному поединку. Динамо в номинально выездном матче на родной арене уверенно переиграло Металлист 1925 со счетом 2:4, а одесситы, несмотря на полную доминацию Оболони, смогли заработать очко, нанеся лишь один удар по воротам при двадцати у "пивоваров" – 1:1.

В чемпионате Украины команды сыграли между собой 52 матча: 37 побед у Динамо, 7 у Черноморца, а еще 8 встреч завершились вничью. Что интересно, последние 2 поединка заканчивались с одинаковым счетом 3:2 в пользу одесситов.

Отметим, что после назначения на должность главного тренера "бело-синих" Александра Шовковского Динамо выиграло все 5 официальных матчей и по потерянным очкам именно киевляне сейчас являются лидерами УПЛ.

Смотрите видеотрансляцию матча Динамо – Черноморец