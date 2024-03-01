Полесье – ЛНЗ 0:1

Гол: Олейник, 90+3

Обе команды потеряли очки в предыдущем туре. И если Полесье все же заработало один бал во Львове, то ЛНЗ без шансов уступило Кривбассу (0:3). В отчетной встрече соперники надеялись наверстать упущенное, сообщает 24 Канал.

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Подножка Полесью от ЛНЗ

Во время матча против Руха (1:1) в составе "волков" тяжелую травму получил Бени Макуана. Потеря лидера сказалась на действиях команды.

За девяносто минут игрового времени соперники не сумели забить хотя бы гол. Все шло к нулевой ничьей.

Кульминация наступила на 3-й компенсированной минуте второго тайма. Голкипер Полесья Денис Бойко получил пас от Артема Шабанова и пытался выбить мяч как можно дальше от ворот. Однако вместо этого шарообразный попал к Денису Олейнику, который оказался напротив ворот. Удар экс-содноклубника Бойко по Динамо оказался безупречным.

Видео гола Олейника

Этот мяч принес победу команде Дулуба, а Полесье усложнило задачу побороться за медали.

Турнирное положение команд

После 19-ти сыгранных матчей команда Юрия Калитвинцева набрала 33 очка и занимает третью строчку. По итогу 19-го тура Полесье смогут обойти конкуренты. Тем более, что у Шахтера и Динамо меньше сыгранных матчей.

ЛНЗ благодаря этой победе поднялось с 10 на 9 место. Черкасская команда заработала в 18 матчах 23 балла.

Видеообзор матча Полесье – ЛНЗ