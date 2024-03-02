Матч відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30, пише 24 Канал.

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Принципове протистояння

У 2024 році команди провели по одному офіційному поєдинку. Динамо в номінально виїзному матчі на рідній арені впевнено переграло Металіст 1925 з рахунком 2:4, а одесити, попри повну домінацію Оболоні, змогли заробити очко, нанісши лише один удар по воротах при двадцяти в "пивоварів" – 1:1.

В чемпіонаті України команди зіграли між собою 52 матчі: 37 перемог у Динамо, 7 у Чорноморця, а ще 8 зустрічей завершилися внічию. Що цікаво, останні 2 поєдинки закінчувалися з однаковим рахунком 3:2 на користь одеситів.

Зазначимо, що після призначення на посаду головного тренера "біло-синіх" Олександра Шовковського Динамо виграло всі 5 офіційних матчів і за втраченими очками саме кияни наразі є лідерами УПЛ.

Дивіться відеотрансляцію матчу Динамо – Чорноморець