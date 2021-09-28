В Динамо были проблемы с вылетом на игру с Баварией в Лиге чемпионов: что произошло
28 сентября 2021 , 10:38Читати новину українською
Источник:Meta-ratings.com.ua
Киевское Динамо 29 сентября сыграет на выезде против Баварии в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Киевляне с проблемами добрались до аэропорта "Борисполь".
Трудности перед отлетом
Футболисты украинского гранда взяли курс в Мюнхен. Правда, перед прибытия в аэропорт "Борисполь" у киевлян были трудности.
Вот так Капитаны Динамо и Шахтера едва не подрались в перерыве матча за Суперкубок Украины, – СМИ
Клубный автобус с командой попал в пробку на Бориспольском шоссе из-за аварии на трассе. Из-за этого вылет киевлян в Мюнхен задержался почти на час. Молодежная команда Динамо U-19 уже ждала основу в аэропорту.
На игру Мирча Луческу взял 24-х футболистов. Только одна потеря в составе динамовцев – Виталий Буяльский. Полузащитник не полетел в Мюнхен.Матч Бавария – Динамо состоится 29 сентября в Германии. Начало встречи в 22:00.
- Напомним, что в первом туре киевляне сыграли в нулевую ничью с португальской Бенфикой в Киеве. А мюнхенский клуб разгромил на выезде Барселону со счетом 0:3.
- После стартового тура группу Е возглавили баварцы, динамовцы с одним очком идут третьими.
- В другом матче группы Бенфика примет Барселону (29 сентября).