В Динамо были проблемы с вылетом на игру с Баварией в Лиге чемпионов: что произошло

Киевское Динамо 29 сентября сыграет на выезде против Баварии в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Киевляне с проблемами добрались до аэропорта "Борисполь".

Трудности перед отлетом

Футболисты украинского гранда взяли курс в Мюнхен. Правда, перед прибытия в аэропорт "Борисполь" у киевлян были трудности.

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Клубный автобус с командой попал в пробку на Бориспольском шоссе из-за аварии на трассе. Из-за этого вылет киевлян в Мюнхен задержался почти на час. Молодежная команда Динамо U-19 уже ждала основу в аэропорту.

На игру Мирча Луческу взял 24-х футболистов. Только одна потеря в составе динамовцев – Виталий Буяльский. Полузащитник не полетел в Мюнхен.

Напомним, что в первом туре киевляне сыграли в нулевую ничью с португальской Бенфикой в ​​Киеве. А мюнхенский клуб разгромил на выезде Барселону со счетом 0:3.

После стартового тура группу Е возглавили баварцы, динамовцы с одним очком идут третьими.

В другом матче группы Бенфика примет Барселону (29 сентября).

Матч Бавария – Динамо состоится 29 сентября в Германии. Начало встречи в 22:00.