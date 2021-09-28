Трудности перед отлетом

Футболисты украинского гранда взяли курс в Мюнхен. Правда, перед прибытия в аэропорт "Борисполь" у киевлян были трудности.

Вот так Капитаны Динамо и Шахтера едва не подрались в перерыве матча за Суперкубок Украины, – СМИ

Клубный автобус с командой попал в пробку на Бориспольском шоссе из-за аварии на трассе. Из-за этого вылет киевлян в Мюнхен задержался почти на час. Молодежная команда Динамо U-19 уже ждала основу в аэропорту.

На игру Мирча Луческу взял 24-х футболистов. Только одна потеря в составе динамовцев – Виталий Буяльский. Полузащитник не полетел в Мюнхен.

Матч Бавария – Динамо состоится 29 сентября в Германии. Начало встречи в 22:00.