Труднощі перед відльотом

Футболісти українського гранда взяли курс у Мюнхен. Щоправда, перед прибуття в аеропорт "Бориспіль" у киян були труднощі.

Оце так Капітани Динамо і Шахтаря ледь не побилися у перерві матчу за Суперкубок України, – ЗМІ

Клубний автобус з командою потрапив у корок на Бориспільському шосе через аварію на трасі. Через це виліт киян у Мюнхен затримався майже на годину. Молодіжна команда Динамо U-19 вже чекала на основу в аеропорту.

На гру Мірча Луческу взяв 24-х футболістів. Лише одна втрата у складі динамівців – Віталій Буяльський. Півзахисник не полетів у Мюнхен.

Матч Баварія – Динамо відбудеться 29 вересня у Німеччині. Початок зустрічі о 22:00.