Футболісти київського Динамо проведуть 18 лютого на столичному НСК "Олімпійський" перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА проти бельгійського Брюгге.

Джерело: Meta-ratings.com.ua

Динамо планує звернутись до влади Києва, аби дозволити глядачам частково бути присутніми на НСК Олімпійський у зв'язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації з коронавірусом в Україні.

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Варто зазначити, що УЄФА дозволяє відвідування матчів вболівальниками, але заповненість стадіону повинна складати не більше 30 відсотків. При цьому остаточне рішення повинні приймати влади на місцях.