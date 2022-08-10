Динамо против Бенфики и Яремчука: определились даты и место матчей плей-офф Лиги чемпионов

Киевляне оказались в шаге от выхода в основную стадию ЛЧ после победы над Штурмом. Подопечные Луческу поспорят с португальской Бенфикой за путевку в групповой раунд

Вчера в австрийском Граце определился победитель дуэли между Динамо и Штурмом в 3 квалификационном раунде Лиги чемпионов. Им стала киевская команда, которая во второй раз одолела австрийцев.

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Правда, основное время динамовцы проиграли (0:1), однако зеркальная победа в первом матче перевела игру в овертайм. Там "бело-синие" забили дважды оппонента усилиями Овчаренко и Цыганкова.

Теперь киевляне оказались в шаге от выхода в групповую стадию Лиги чемпионов. Последним соперником "Динамо" станет Бенфика, за которую ныне выступает форвард сборной Украины Роман Яремчук. Тем временем стали известны даты и место проведения игр.

Первая игра будет номинально домашней для киевлян и пройдет в польском городе Лодзи на стадионе ЛКС. Начало игры – 17 августа (среда) в 22:00 по киевскому времени.

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Ответный матч уже состоится в столице Португалии на знаменитой арене "Эштадиу Да Луж". Пройдет она в канун Дня Независимости 23 августа (вторник). Время то же – 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что победитель дуэли получит путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. В то же время проигравшая команда примет участие в групповой стадии Лиги Европы.

Динамо уже играло в прошлом году в Лиге чемпионов с Бенфикой на групповой стадии. В Киеве была зафиксирована нулевая ничья, а в Лиссабоне победа досталась хозяевам (2:0).