В шаге от группового раунда: где смотреть матч Динамо - Бенфика в Лиге чемпионов

Прошедшие четыре поединка квалификации ЛЧ с участием Динамо были показаны на Setanta Sports и "2+2". Однако в раунде плей-офф транслятор будет изменен.

Во вторник определился триумфатор дуэли между Динамо и Штурмом. Киевская команда во второй раз одолела австрийцев и прошла 3 квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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Теперь же в раунде плей-офф подопечные Луческу померяются силами с Бенфикой. Первый матч пройдет 17 августа в Лодзи, тогда как вторая игра – 23 числа в Лиссабоне.

Тем временем стало известно, где смотреть матч Динамо – Бенфика. Официальный сайт киевлян сообщает, что оба поединка в прямой трансляции будут показаны на онлайн-сервисе Megogo. Именно этот ресурс является официальным транслятором Лиги чемпионов в Украине.

Что нужно знать о выступлении Динамо в Лиге чемпионов:

Киевляне начали свой путь в турнире по 2 квалификационному раунду. Все "домашние" матчи Динамо проводит в Лодзи из-за войны Украины против россии.

После нулевой ничьи "бело-синие" победили в гостях Фенербахче и прошли в 3-й квалификационный раунд. Там соперником подопечных Мирчи Луческу стал Штурм.

Динамо дважды одолело австрийского оппонента (1:0, 2:1). Хотя во втором матче понадобился овертайм, ведь Штурм минимально выиграл в основное время.

Последним соперником Динамо в квалификации Лиги чемпионов станет Бенфика, за которую выступает Роман Яремчук. Победитель окажется в групповом раунде турнира, неудачник опустится в групповую стадию Лиги Европы.

Жеребьевка основной сетки Лиги чемпионов состоится 25 августа. Место там уже забронировал напрямую Шахтер, который окажется в третьей корзине.

Динамо уже играло в прошлом году в Лиге чемпионов с Бенфикой на групповой стадии. В Киеве была зафиксирована нулевая ничья, в то время как в Лиссабоне победа досталась хозяевам (2:0).