У вівторок визначився тріумфатор дуелі між Динамо та Штурмом. Київська команда вдруге здолала австрійців і пройшла 3 кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів.

Як це було У Луческу все по плану: Динамо б'є Штурм та наближається до виходу в групу ЛЧ – відео голів

Тепер же в раунді плей-офф підопічні Луческу поміряються силами з Бенфікою. Перший матч пройде 17 серпня у Лодзі, тоді як друга гра – 23-го числа у Лісабоні.

Тим часом стало відомо, де дивитись матч Динамо – Бенфіка. Офіційний сайт киян повідомляє, що обидва поєдинки в прямій трансляції будуть показані на онлайн-сервісі Megogo. Саме цей ресурс є офіційним транслятором Ліги чемпіонів в Україні.

Цікавий факт! Динамо вже грало минулого року в Лізі чемпіонів з Бенфікою на груповій стадії. У Києві була зафіксована нульова нічия, тоді як у Лісабоні перемога дісталась господарям (2:0).

Що треба знати про виступ Динамо в Лізі чемпіонів: