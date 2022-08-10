Во вторник определился триумфатор дуэли между Динамо и Штурмом. Киевская команда во второй раз одолела австрийцев и прошла 3 квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Как это было У Луческу все по плану: Динамо бьет Штурм и приближается к выходу в группу ЛЧ – видео голов

Теперь же в раунде плей-офф подопечные Луческу померяются силами с Бенфикой. Первый матч пройдет 17 августа в Лодзи, тогда как вторая игра – 23 числа в Лиссабоне.

Тем временем стало известно, где смотреть матч Динамо – Бенфика. Официальный сайт киевлян сообщает, что оба поединка в прямой трансляции будут показаны на онлайн-сервисе Megogo. Именно этот ресурс является официальным транслятором Лиги чемпионов в Украине.

Интересный факт! Динамо уже играло в прошлом году в Лиге чемпионов с Бенфикой на групповой стадии. В Киеве была зафиксирована нулевая ничья, в то время как в Лиссабоне победа досталась хозяевам (2:0).

Что нужно знать о выступлении Динамо в Лиге чемпионов: