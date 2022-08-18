Луческу: У нас было несколько моментов, чтобы забить, но не реализовали их

Главный наставник Мирча Луческу прокомментировал игру с участием своих подопечных. Специалист до конца верил, что его команда сможет победить лиссабонский клуб.

К теме Лига чемпионов машет рукой: Динамо без шансов уступает Бенфике – видеообзор

"Непростой матч для нас. У нас было несколько моментов, чтобы забить, но не реализовали их. Но сравнивать сегодняшних соперников, думаю, нет смысла. У Бенфики мультинациональная команда, с четырьмя-пятью бразильцами, двумя аргентинцами, испанцем, греком, португальцами высокого уровня, у нас же, как вы видели, на поле выходили игроки, совсем недавно находившиеся в Академии, по 18 – 19 лет.

Думаю, если бы у нас сегодня на поле, в центре поля, был Сидорчук, мы бы не пропустили два гола, его опыт нам очень пригодился бы. Но мы потеряли его после матча со Штурмом… Я считаю, это ненормально, что мы сыграли уже четыре матча и остались без ключевого игрока из-за дисквалификации, а некоторые команды начинают свое выступление в квалификации, как говорится, с чистого листа", – отметил румынский тренер.

"В общем очень интересный матч"

Гости матча с первых минут взяли игру под свой контроль и смогли открыть счет уже на 10-й минуте. Это Жилберто пробил точно в девятку ворот Бущана ударом метров с 18 после паса от Мариу. На 37-й минуте "орлы" увеличили свое преимущество. Тренер подчеркнул, что Динамо было тяжело конкурировать с Бенфикой после двух забитых мячей.

"Второй тайм мы провели гораздо интенсивнее, могли снова забивать – но при этом и соперник имел возможность отличиться еще раз. В общем, очень интересный матч, для болельщиков так точно. Для меня – нет, потому что я верил, что нам по силам выиграть эту игру. Впереди у нас ответный поединок, где, я надеюсь, футболисты покажут все, на что они способны. А сегодня поздравляю Бенфику с победой", – сказал Луческу.

Наставник киевлян убежден, что "орлы" играли более агрессивно в начале встречи.

Я ожидал, что рефери что-то сделает с этим, но желтой карты не было. Когда атакуют семь-восемь игроков, теряют мяч, мы организуем контратаку, которую срывают фолом – судья высокого европейского уровня обязан наказывать в таких ситуациях предупреждением. Но и здесь никакой реакции не последовало. Это катастрофа… При этом хочу подчеркнуть, что судья никоим образом не повлиял на итоговый результат,

– заявил главный тренер "бело-синих".

Также специалист поделился мнениями о возможных трансферах в Бенфике перед ответным матчем.

"Это не моя проблема. Возьмем, например, Романа Яремчука. Если бы он играл в Динамо, то был бы лучшим игроком, а в Бенфике он сидит на замене. В этом и разница... На самом деле, сегодня наша команда показала хороший футбол как для тех кондиций, в которых находятся футболисты", – отметил специалист.

"Мы и проиграли, но провели хороший матч"

"Как я уже сказал, мы должны выпускать молодых игроков на поле. Ванату и Овчаренко по 20 лет, Царенко – 18. Это слишком высокий уровень для футболистов, которые проводят свои первые матчи за основную команду, но при этом получат хороший опыт. В настоящее время особого выбора, прежде всего в атаке, у нас нет… Но, повторюсь, хоть мы и проиграли, но провели хороший матч, и футболисты показали свой максимум", – отметил специалист.

Тренер подчеркнул, что атмосфера во время матча была фантастической.

Атмосфера была фантастической. Благодарю всех, кто пришел на стадион. Надеюсь, зрители получили удовольствие от игры,

– добавил Луческу.

К слову. Ответный матч в Лиссабоне состоится 23 августа.