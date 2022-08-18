Луческу: Ми мали кілька моментів, щоб забити, але не реалізували їх

Головний наставник Мірча Луческу прокоментував гру за участі своїх підопічних. Фахівець до кінця вірив, що його команда зможе перемогти лісабонський клуб.

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"Непростий матч для нас. Ми мали кілька моментів, щоб забити, але не реалізували їх. Але порівнювати сьогоднішніх суперників, гадаю, немає сенсу. У Бенфіки мультинаціональна команда, з чотирма-п'ятьма бразильцями, двома аргентинцями, іспанцем, греком, португальцями високого рівня, у нас же, як ви бачили, на поле виходили гравці, які зовсім нещодавно були в Академії, по 18 – 19 років .

Думаю, якби у нас сьогодні на полі, у центрі поля, був Сидорчук, ми би не пропустили два голи, його досвід нам би дуже став у нагоді. Але ми втратили його після матчу зі Штурмом… Я вважаю, це ненормально, що ми зіграли вже чотири матчі й залишилися без ключового гравця через дискваліфікацію, а деякі команди розпочинають свій виступ у кваліфікації, як то кажуть, із чистого аркуша", – зазначив румунський тренер.

"Загалом дуже цікавий матч"

Гості матчу з перших хвилин взяли гру під свій контроль та зуміли відкрити рахунок вже на 10-й хвилині. Це Жилберто пробив точно у дев’ятку воріт Бущана ударом метрів з 18 після пасу від Маріу. На 37-й хвилині "орли" збільшили свою перевагу. Тренер наголосив, що Динамо було важко конкурувати з Бенфікою після двох забитих м'ячів.

"Другий тайм ми провели набагато інтенсивніше, могли знову забивати – але при цьому і суперник мав можливість відзначитися ще раз. Загалом дуже цікавий матч, для вболівальників так точно. Для мене – ні, тому що я вірив, що нам до снаги виграти цю гру. Попереду у нас поєдинок-відповідь, де, я сподіваюся, футболісти покажуть усе, на що вони здатні. А сьогодні вітаю Бенфіку із перемогою", – сказав Луческу.

Наставник киян переконаний, що "орли" грали агресивніше на початку зустрічі.

Я чекав, що рефері щось зробить із цим, але жовтої картки не було. Коли атакують сім-вісім гравців, втрачають м'яч, ми організовуємо контратаку, яку зривають фолом – суддя високого європейського рівня зобов'язаний карати в таких ситуаціях попередженням. Але й тут жодної реакції не було. Це катастрофа… При цьому хочу наголосити, що суддя жодним чином не вплинув на підсумковий результат,

– заявив головний тренер "біло-синіх".

Також спеціаліст поділився думками щодо можливих трансферів у Бенфіці перед матчем-відповіддю.

"Це не моя проблема. Візьмемо, наприклад, Романа Яремчука. Якби він грав у Динамо, то був би найкращим гравцем, а в Бенфіці він сидить на заміні. У цьому й різниця... Насправді сьогодні наша команда показала хороший футбол як для тих кондицій, в яких перебувають футболісти", – зазначив фахівець.

"Ми і програли, але провели хороший матч"

"Як я вже сказав, ми мусили випускати молодих гравців на поле. Ванату та Вівчаренко по 20 років, Царенку – 18. Це надто високий рівень для футболістів, які проводять свої перші матчі за основну команду, але при цьому вони отримають хороший досвід. На цей час особливого вибору, насамперед в атаці, у нас немає… Але, повторюся, хоч ми і програли, але провели хороший матч, і футболісти показали свій максимум", – наголосив спеціаліст.

Тренер наголосив, що атмосфера під час матчу була фантастичною.

Атмосфера була фантастичною. Дякую всім, хто прийшов на стадіон. Сподіваюся, глядачі отримали насолоду від гри,

– додав Луческу.

До слова. Матч-відповідь у Лісабоні відбудеться 23 серпня.