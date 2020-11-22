Украинский хавбек брестского "Динамо" Артем Милевский забил "Городее" (4:1) в 29-м туре чемпионата Беларуси.

Городея – Динамо Брест 1:4

Голы: Сайчич, 53 – Гордейчук, 50, Лаптев, 63, Милевский, 78, Нойок, 90

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Он забил третий гол своей команды на 78-й минуте встречи. Под занавес игры свой мяч забил и другой украинец Александр Нойок.

Впрочем, это не помогло "Динамо" сохранить шансы на титул. За тур до финиша чемпионата команда из Бреста отстает от лидера на 6 очков и занимает 5 место.

Милевский прервал безголевую серию

До этого последний раз 35-летний футболист отмечался мячом 20 июня тоже в матче против "Городеи" (3:1). После этого он не забивал в течение 820 минут.

К слову. Следующий матч может стать для Милевского последним в Динамо – у экс-форварда сборной Украины заканчивается контракт с клубом.